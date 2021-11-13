تطلع مصري إيطالي لمزيد من التعاون لرعاية مصالح الجالية في ميلانو

التقت السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو، مدير الأمن العام Giuseppe Petronzi، وذلك في إطار الزيارات التي تُجريها مع مختلف قيادات السلطات الإيطالية المعنية بميلانو.

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق حيال رعاية مصالح الجالية المصرية في ميلانو في إطار حرص الجالية على احترام القوانين الإيطالية.

من جهتها، أكدت القنصل العام في ميلانو ما توليه من اهتمام مباشر بالتنسيق مع الجانب الإيطالي للعمل على حل كل المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين المصريين في نطاق اختصاص القنصلية العامة.

في سياق مُختلف، أجرت السفيرة منال عبد الدايم جولة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المُشاركة في معرض الدواء CPHI والذي انعقد في ميلانو بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأعربت القنصل العام عن سعادتها بالحضور الإيجابي للشركات المصرية في هذا المحفل الدولي، والصورة المُشرفة التي خرجت بها المُشاركة المصرية في هذه الفعالية.

كما أكدت الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية للمُساهمة في دعم برامج توطين صناعة الدواء في مصر، ومبادرات الترويج لإمكانيات السوق المصرية الهائلة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمار الدوائي.