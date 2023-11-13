محلل سياسي فلسطيني: غزة ليس لها سوى رب السماء وصمود أهلها والمقاومة على الأرض

قال المحلل السياسي الفلسطيني ياسر أبو هين، إن «هناك تكالبًا دوليًا بالتواطؤ والدعم الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلية؛ لإبادة كل ما له علاقة بالإنسانية في قطاع غزة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الاثنين، أن «ما يحدث في غزة خارج الوصف وتصورات العقول البشرية»، ذاكرًا أن «إسرائيل تقتل في الشوارع بالقذائف والصواريخ، وفي المستشفيات بالحصار وقطع المياه والطعام».



وأكمل: «غزة تقول يا وحدنا يا وحدنا، ليس لها سوى رب السماء، وفي الأرض ليس لها سوى صمود أهلها والمقاومة التي تستميت للدفاع عن شرف الأمة وشرف غزة وأبنائها ونسائها».



ولفت إلى أن «المواطنين فقدوا الأمل في أي دولة، أو المتشدقين بوقوف مع الإنسانية والديمقراطية، في ظل عدم حدوث تحرك واحد للحفاظ على ما تبقى من الإنسانية في غزة».



وتابع: «الآلاف يموتون يوميًا موتًا بطيئًا إما في المستشفيات أو المنازل أو مراكز الإيواء أو الشوارع»، مضيفًا: «التقيت مواطنًا يبكي الدم من عينيه من هول ما رأى وعاش في الشوارع والأزقة داخل مدينة غزة».



وحذر من أن «الاحتلال سيظل يمارس المقتلة في القطاع المحاصر، لو لم يتدخل أحد من العالم الحر والغيور من الشعوب والمؤسسات والنخب والمثقفين والصحفيين وكل الحريصين على غزة».



وأشار إلى أن «دولة الاحتلال هددت عبر أحد الوزراء الفاشيين بإلقاء قنبلة نووية»، قائلا «ما تفعله إسرائيل يفوق في أثره أضعاف ما تقوم بها القنبلة الذرية».