مستشفى شهداء الأقصى بغزة: عدد الإصابات الخطيرة 4 أضعاف الأسرّة المتوفرة

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الواقع في المحافظة الوسطى بقطاع غزة الدكتور خليل الدقران، إنّ المستشفى يعاني نقصا شديدا في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ المستشفى ممتلئ تماما بالإصابات الخطيرة، موضحا أن الإصابات المتوسطة لا تمكث في المستشفى، حيث تتلقى العلاج وتغادر.

وأشار إلى أنّ عدد الإصابات الخطيرة في المستشفى يفوق أربعة أضعاف عدد الأسرّة المتوفرة به، موضحا أنّ عددا كبيرا من الإصابات جرى تنويمها بين الممرات وفي الساحات الداخلية والخارجية.

وأكّد أن أسرّة الاستقبال والطوارئ جرى استخدامها في الأقسام الداخلية لمواكبة العدد الكبير من الحالات الذي يستقبله المستشفى.



وأوضح أنّ المستلزمات الطبية في المستشفى تعتبر في الأساس متواضعة جدا، كما أن الأدوية وبخاصة المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية التخدير انتهت بالكامل.

وأفاد بأن عدد الأطفال الذين استقبلهم المستشفى بين شهيد وجريح يمثل 50% من إجمالي عدد الحالات.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فيما بلغ عدد المفقودين 3500 مفقود بينهم 1740 طفلا تحت الأنقاض.

كما جرى تسجيل حتى الآن، 29 ألف إصابة، أكثر من 70% منها نساء وأطفال.