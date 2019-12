خسر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والذي أحرزه في شباك فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وجاء هدف صلاح «الاستثنائي» في المركز الرابع، بعد ترشيح هدفه في شباك الفريق النمساوي بجانب كل من هدف الجزائري حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي في مرمى لابيزيج الألماني، بالاضافة لهدف فيليبي لويس لاعب أتليكو مدريد الإسباني في مرمى لوكومتيف موسكو الروسي، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز أولمو لاعب الفريق الكرواتي بجائزة أفضل هدف حيث جاء هدفه في المركز الأول، وجاء هدف فيلبي في المركز الثاني، حسام عوار في المركز الثالث، وصلاح في المركز الرابع.

