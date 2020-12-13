 مقتل 17 عنصرا من مليشيا الشباب في عملية عسكرية جنوب الصومال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 17 عنصرا من مليشيا الشباب في عملية عسكرية جنوب الصومال

مقديشيو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 3:42 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 3:42 م

قتل 17 من عناصر وقيادات مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بالصومال، من بينهم أجانب؛ إثر عملية عسكرية نفذتها قوات الكوماندوز (دنب) في منطقة سبلالي بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وقال ضباط في قوات الكوماندوز -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية- إن "القوات الخاصة دمرت في عملية نوعية بمنطقة سبلالي قاعدة القيادة العامة لجبهات مليشيات الشباب الإرهابية"، موضحا أن القوات الخاصة اقتحمت القاعدة في وقت كان يتواجد فيها القيادات وعناصر من مليشيات الشباب الذين لقوا حتفهم جميعاً خلال العملية.

وتسعى قوات الكوماندوز الصومالية إلى تقويض قدرات مليشيات الشباب والقضاء عليها من خلال العمليات العسكرية المخططة التي تنفذها.

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