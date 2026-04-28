إيران: لم تعد واشنطن قادرة على فرض سياستها الدولية بمفردها

قال نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي نيك، إن الولايات المتحدة لم تعد في موقع يمكّنها من فرض سياساتها على الساحة الدولية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها طلائي نيك، المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي والتطوير الإداري في وزارة الدفاع، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء.

المسؤول الإيراني المتواجد في العاصمة القرغيزية بيشكك، لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، قال إن "العالم بأسره ينظر اليوم إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل) بوصفهما رمزين لإرهاب الدولة".

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون كلا من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا.

وأضاف طلائي نيك: "لم تعد الولايات المتحدة قادرة على فرض سياستها الدولية بمفردها، وتجلى ذلك بوضوح للعالم أجمع من خلال عزيمة الشعب الإيراني وقواته المسلحة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستضطر إلى الإقرار بوجوب التخلي عن مطالبها غير القانونية وغير المنطقية.

وتطالب واشنطن، بتحريض من إسرائيل، طهران بالتخلي عن برنامجيها الصاروخي والنووي، الأمر الذي ترفضه هذه الأخيرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن ترامب في 21 الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب الوساطة الباكستانية "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.