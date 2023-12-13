 الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: اتفاق كوب 28 بداية نهاية الوقود الأحفوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: اتفاق كوب 28 بداية نهاية الوقود الأحفوري

دبي- د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 11:40 ص

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن الإعلان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، الذي يدعو إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري، هو "بداية نهاية" عصر الوقود الأحفوري.

وأضاف ستيل "كان يتعين على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) أيضا أن يشير إلى وقف صارم لمشكلة المناخ الأساسية التي تواجهها البشرية، ألا وهي الوقود الأحفوري والتلوث الناجم عنه الذي يحرق الكوكب. ورغم أننا لم نطوي صفحة عصر الوقود الأحفوري في دبي، فإن هذه النتيجة هي بداية النهاية".


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