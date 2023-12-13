101 قتيل من حزب الله منذ اندلاع المواجهات مع الاحتلال في 8 أكتوبر

أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبلاد، لترتفع الحصيلة إلى 101 منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعى الحزب في بيان أوردته وكالة «الأناضول»، أحد عناصره ويدعى محمد علي بسام شيت «أمير» من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي قتل على طريق القدس.

وبإعلان اليوم، ترتفع حصيلة قتلى حزب الله في المواجهات والقصف المتبادل مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر الماضي إلى 101.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من الشهر ذاته.