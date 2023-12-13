ألمانيا: القبض على سوري عضو بحزب الله للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

أصدر مكتب المدعي العام الألماني بمدينة كارلسروه، أمرا بالقبض على سوري في ولاية بادن-فورتمبرج للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.



وأوضحت أعلى هيئة ادعاء ألمانية، اليوم الأربعاء، أنه يُعْتَقَد أن الرجل، وهو عضو في حزب الله اللبناني، أساء معاملة مدنيين في سوريا، وقتل شخصا بإطلاق الرصاص عليه.



وأضاف الادعاء أن الرجل صدر بحقه أمر اعتقال في نهاية نوفمبر الماضي، وهو يقبع حاليا قيد الحبس الاحتياطي.



ويواجه الرجل الذي تم القبض عليه في منطقة راين-نيكار اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال التعذيب وسلب الحرية وارتكاب جرائم حرب.



وبحسب الادعاء، وقعت الجرائم في الفترة بين عامي 2012 و2013 في منطقة بصرى الشام جنوب غرب سوريا. ويُعْتَقَد أن الرجل قام مع أعضاء آخرين من حزب الله بمهاجمة سكان أحد المنازل، وسرقوا العديد من المقتنيات وأمروا بإحراق المنزل.



وتابع الادعاء أن "شخصا لقي حتفه جراء إصابته بطلق ناري، فيما تم القبض على مدني آخر في عام 2013 حيث تعرض للضرب وتم تسليمه مع اثنين آخرين إلى الاستخبارات السورية، وهناك تعرض الثلاثة لسوء معاملة من جانب حراس السجن".