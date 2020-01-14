من المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لجمع المليارات من اليورو خلال الأعوام المقبلة لدعم الأهداف المناخية الطموحة التي ستؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية للكتلة الأوروبية إلى صفر بحلول عام 2050.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، حددت العمل من أجل مواجهة التغير المناخي كأولوية رئيسية. وقد كشفت الشهر الماضي عن "الاتفاق الأخضر الأوروبي" الرئيسي الذي يهدف لتهيئة الاقتصاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.

مع ذلك، ما زالت خطتها، التي سوف تتطلب استثمارا كبيرا، متوقفة على موافقة الدول الأعضاء المختلفين بشأن الموازنة المستقبلية طويلة المدى للكتلة الأوروبية.

وجاء في مسودة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أن المقترح الذي سوف يتم الكشف عنه اليوم ينص على استثمار 5ر7 مليار يورو ( 34ر8 مليار دولار) في الفترة من 2021 حتى 2027.

ومن المقرر أن يتم نقل موارد إضافية من أوعية موازنة حالية، في حين سوف يتعين على الدول الأعضاء المشاركة في تمويل المشاريع.

وسوف يقدم ما يطلق عليه "صندوق الانتقال العادل" المساعدة للمناطق التي تعتمد بصورة خاصة على الوقود الحفري.