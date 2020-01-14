سفير فلسطين: نوقع مع روسيا اتفاقا لإعفاء الطلاب والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول

أكد السفير الفلسطيني بموسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيت لحم الأسبوع المقبل ستشهد التوقيع على اتفاقيات تعفي الطلاب والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، وتؤسس لتعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية.

وقال نوفل، في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، "يستعد الجانبان (روسيا وفلسطين) للتوقيع على وثيقتين، الأولى بشأن إعفاء الدبلوماسيين والطلاب من الحصول على تأشيرة، والأخرى بشأن التعاون في المجال الإحصائي. سنوقع اتفاقية مع المعاهد الإحصائية الروسية".

ومن المقرر أن يزور بوتين فلسطين في 23 يناير الجاري.