 سفير فلسطين: نوقع مع روسيا اتفاقا لإعفاء الطلاب والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول - بوابة الشروق
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سفير فلسطين: نوقع مع روسيا اتفاقا لإعفاء الطلاب والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول

علم فلسطين
علم فلسطين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:38 م

أكد السفير الفلسطيني بموسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيت لحم الأسبوع المقبل ستشهد التوقيع على اتفاقيات تعفي الطلاب والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، وتؤسس لتعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية.

وقال نوفل، في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، "يستعد الجانبان (روسيا وفلسطين) للتوقيع على وثيقتين، الأولى بشأن إعفاء الدبلوماسيين والطلاب من الحصول على تأشيرة، والأخرى بشأن التعاون في المجال الإحصائي. سنوقع اتفاقية مع المعاهد الإحصائية الروسية".

ومن المقرر أن يزور بوتين فلسطين في 23 يناير الجاري.

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