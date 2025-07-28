ذوو الأسرى الإسرائيليين: النصر الكامل يتحقق بعودتهم جميعا

• عائلات الأسرى المحتجزين في غزة دعت إلى مواصلة التظاهر للتوصل إلى اتفاق تبادل

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الاثنين، إن "النصر الكامل" لا يتحقق إلا بعودة الـ50 أسيرا ووقف حرب الإبادة التي تواصلها تل أبيب في القطاع.

وأضافت في بيان، أن "تحقيق النصر الكامل في غزة لا يمكن أن يتحقق دون عودة كل الرهائن الإسرائيليين، وعددهم 50، ووقف الحرب (الإبادة بغزة)".

ودعت العائلات، الإسرائيليين، إلى الانضمام إليها، مساء اليوم الاثنين، لمواصلة التظاهر والمطالبة بعودة المحتجزين والتوصل لاتفاق تبادل أسرى.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد إعلان تل أبيب والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريقيهما للتشاور من الدوحة، علاوة على اتهامات من واشنطن وتل أبيب لحماس بـ"عدم الرغبة" في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها "باستكمال المفاوضات".

والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تدرس مع الولايات المتحدة "بدائل" لإعادة الأسرى في قطاع غزة وإنهاء حكم حماس، وذلك غداة تصريح لويتكوف الخميس، قال فيه: "سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن".

ولم يكشف نتنياهو عن طبيعة البدائل التي يتحدث عنها، بينما تقول المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، إن رئيس الوزراء يماطل في إبرام الصفقة للحفاظ على منصبه في السلطة في ظل تورطه بقضايا فساد.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.