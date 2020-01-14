رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.



وأضاف في فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نعلم تمامًا ماذا يحدث في البرنامج النووي الإيراني، إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي وأنا أكرر وأقول إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية".



وتابع نتنياهو: "كما أدعو جميع الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية في الأمم المتحدة، وحالًا".



وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، من أن إيران يمكنها الحصول على أسلحة نووية خلال عام أو عامين إذا استمرت في انتهاك الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015 في فيينا.



يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كان قد قال إن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي.



وصرح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو، العام الماضي: "نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".