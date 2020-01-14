وزير الاقتصاد الألماني يرحب بخطط المفوضية لحماية المناخ

رحب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، بخطط المفوضية الأوروبية لحماية المناخ.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء:" أفهم الاتفاق الأخضر بوصفه استراتيجية من أجل اقتصادنا لفتح أسواق نمو وخلق وظائف باستخدام ابتكارات وتقنيات نظيفة جديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية كشفت في وقت سابق من اليوم عن خطط لجمع تريليون يورو (11ر1 تريليون دولار) خلال العقد المقبل لدعم الأهداف المناخية الطموحة التي ستؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية للكتلة الأوروبية إلى صفر بحلول عام 2050.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قد حددت العمل من أجل مواجهة التغير المناخي كأولوية رئيسية. وقد كشفت الشهر الماضي عن " الاتفاق الأخضر الأوروبي" الرئيسي الذي يهدف لتهيئة الاقتصاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بتخفيض صافي انبعاثات الكربون في التكتل إلى الصفر بحلول عام 2050.

وتتضمن هذه الخطط تخصيص مساعدات بالمليارات للمناطق التي ستتضرر على نحو خاص من التحول في مجال الطاقة والمناخ، مثل مناطق استخراج الفحم في ألمانيا.

وقال التماير:" المصاحبة النشطة للتحول الهيكلي هي واجب مهم ندعمه هنا في ألمانيا بقانون تعزيز الهيكلة لضمان التمويل الهيكلي لمناطق الفحم حتى 2038".

وأضاف: "ولذلك أرى أن أدوات التمويل الإضافية مهمة وصائبة بالنسبة لأوروبا لأننا يجب أن نخلق توافقا بين الاقتصاد والبيئة"، مشيرا إلى أن من الممكن لمناطق ألمانية أن تستفيد من هذه الأدوات " ولذلك سنشارك بنشاط في بقية العملية".