الصين تنتقد القرار الأمريكي بشأن حظر دخول منتجات إقليم شينجيانج إلى أراضيها

انتقدت الصين اليوم الخميس، القرار الأمريكي الذي يقضي بمنع دخول جميع منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانج الصيني إلى الولايات المتحدة بسبب العمل القسري، فيما اعتبر خطوة كاسحة أثارت احتجاجات من جانب بكين وتعهدات جديدة بالدفاع عن شركاتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن متحدث باسم الحكومة الصينية القول، إن القرار الامريكي "ينتهك قواعد التجارة، ومبادئ اقتصاد السوق، وقد أضر بسلاسل التوريد الصناعية العالمية، وبمصالح الشركات والمستهلكين" في جميع الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان في بكين، إن "ما يسمى بالعمل القسري هو من صنع وتلفيق بعض المؤسسات والشخصيات الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة".

وأضاف أن "الهدف هو فرض إجراءات صارمة ضد الأطراف والشركات الصينية ذات الصلة، وكبح النمو الصيني. لقد صنع الجانب الأمريكي هذه الكذبة ثم اتخذ إجراءات بناء عليها".

ويشار إلى أن قرار الحظر الأمريكي هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم الولايات المتحدة من خلالها بالضغط على الصين بسبب ما يتردد من تعرض أقلية الويغور المسلمة إلى سوء المعاملة.