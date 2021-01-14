غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد لهطول أمطار غزيرة في البحيرة

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شهدت معظم قرى ومراكز البحيرة مساء أمس واليوم هطول أمطار شديدة ورياح تسببت فى غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة فى تصريح للشروق، على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض مراكز المحافظة وخاصة المدن الساحلية.

وأشار محافظ البحيرة الى رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الموجة بأكثر من ١١١٥ معدة وطاقم تم انتشارهم ومتابعة جاهزيتهم بجميع شوارع المدن والقرى بالتعاون المستمر بين الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب وكافة الجهات المعنية.

وأكد هشام آمنة على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.



كما تم دعم الجهود والأطقم بمركزى إدكو ورشيد بعدد ٣٠ معدة إضافية من المراكز المجاورة ضمن خطة المحافظة المسبقة لمواجهة الأزمات والطوارىء لتخفيف الأعباء وسرعة رفع وكسح تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى يتعرض لها المركزين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.