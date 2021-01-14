 إندونيسيا تأمر شركات الطيران بفحص طائرات بوينج بعد تحطم إحداها - بوابة الشروق
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إندونيسيا تأمر شركات الطيران بفحص طائرات بوينج بعد تحطم إحداها

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 12:10 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 12:10 م

أمرت وزارة النقل الإندونيسية، شركات الطيران في البلاد بفحص طائراتها القديمة المعروفة باسم بوينج 737 الكلاسيكية، بعد تحطم طائرة ركاب من هذا الطراز لشركة سريويجايا اير يوم السبت وعلى متنها 62 شخصا.

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أديتا إيراواتي، المتحدثة باسم وزارة النقل، كتبت في رسالة نصية: "هذا إجراء وقائي على أنواع مماثلة من الطائرات التي تعمل في إندونيسيا.. إنها ممارسة شائعة في البلدان الأخرى".

 

ولم يتضح سبب التحطم حتى الآن - ولا يزال الغواصون يحاولون استعادة مسجل صوت قمرة القيادة من الحطام في بحر جاوة، وتم انتشال مسجل بيانات الرحلة أمس الأول الثلاثاء.

 

ويجلب عمال الإنقاذ أكياس من الرفات البشرية لتحديد هوية أصحابها، إلى جانب أجزاء من طائرة بوينج 737-500، التي كان عمرها نحو 27 عاما.

 

وتندرج طائرات بوينج 737-300 و400 و500 تحت السلسلة الكلاسيكية.

 


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