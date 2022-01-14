سمية الخشاب: لم أكن سبب في خلاف بين محمد رمضان وزوجته بعد مسلسل موسى

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنه لا صحة بشأن الأخبار التي تتحدث عن أنها تسببت فى خلاف بين النجم محمد رمضان وزوجته بعد مشاركتهم في مسلسل موسى، قائلة: «مكنتش سبب خلاف بين محمد رمضان ومراته بعد مسلسل موسى والعمل كان كويس ومشهد الفرح كان ترند وتحفه».

وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن زوجة النجم محمد رمضان تعلم أن ما ينقل عنهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ويجمعهما العمل فقط، مضيفة: «مرات محمد رمضان عارفه أنه بيشتغل وأنا ورمضان كويسين مع بعض ولكن لم اتعرف على زوجته».

وعن موقفها من الزواج الثاني، ردت قائلة: «موفقش ارتبط براجل متجوز ومش صح والزوجة الثانية بتفشل، وانا مجربتش الزواج الثاني وعمري ما كنت زوجة ثانية، وممكن يكونوا مطلقين إنما زوجة ثانية لا»، مؤكدة أن هناك الكثير من التجارب التي تعرفها لزواج ثاني من أصحاب وأقارب وفشلت العلاقات.