 الرابطة الطبية الأوروبية: اكتشاف أكثر من 300 متحور جديد لكورونا في 7 أشهر - بوابة الشروق
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الرابطة الطبية الأوروبية: اكتشاف أكثر من 300 متحور جديد لكورونا في 7 أشهر


نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 2:43 م

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إنه تم اكتشاف ما يزيد عن 300 متحور جديد لفيروس كورونا خلال 7 أشهر فقط.

وأضاف في مقابلة مع «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن أحدث المتحورات JN1 صُنِّف بأنه مثير للقلق وتحت المراقبة.

وأوضح أن نسبة انتشار هذا المتحور قبل ثلاثة أشهر كانت تبلغ 10 %، في حين بلغت حاليًّا 62%، ما يدل أنّه على سريع الانتشار.

وأشار إلى أنّ المتحور الجديد لا يسبب أعراضا خطيرة للمرضى، مشددا على أهمية الوقاية خاصة للفئات مثل كبار السن والحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى وجود فروق بين المتحور الجديد والانفلونزا، حيث أن أعراض الانفلونزا أسرع، بينما في متحور كورونا تظهر خلال فترة بين ثلاثة وسبعة أيام.

وتابع: «تستمر الأعراض في الانفلونزا من 2 يوم إلى 4 أيام، وفي الكوفيد من 3 أيام إلى 7 أو 8 أيام».


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