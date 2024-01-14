البنك المركزي الأوروبي يشيد بالتقدم في القطاع المصرفي باليونان

أقرت كلوديا ماريا بوخ، رئيسة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي بالتقدم الذي حققه القطاع المصرفي في اليونان، خلال زيارتها التي استمرت يومين، إلى أثينا.

وفي نهاية الزيارة، أشار رئيس البنك المركزي اليوناني "بنك اليونان"، يانيس ستورناراس "لقد عقدنا اجتماعا ممتازا مع كلوديا بوخ. ناقشنا جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصنا في مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وقدمت كلوديا بوخ، الشكر لمحافظ البنك المركزي اليوناني والمشرفين عليه بسبب التزامهم وتعاونهم المثمر والموثوق به، منذ بدء إقامة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي قبل عشر سنوات.

وأضافت أن "التعاون الأوروبي الجيد في الاتحاد المصرفي والإشراف القوي، لعبا دورا حاسما في التقدم، الذي أحرزه القطاع المصرفي اليوناني".