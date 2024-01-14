محافظ قنا يستقبل ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، بمكتبه أحمد الشاطر مسئول عمليات تنفيذى بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ لبحث آليات التنسيق المشترك لإقامة قافلة "ستر وعافية الشاملة" بقرى المحافظة.



تناول اللقاء خطة إطلاق القافلة في محافظة قنا لخدمة أهالي القرية وتوابعها والقرى المجاورة وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وبالتعاون مع كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر.



واطلع محافظ قنا، على الخدمات التى ستقدمها القوافل في الفترة من ٢٠ حتى ٢٣ يناير الجارى، حيث ستتضمن تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدات الصحية بالقرى المستهدفة بمختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالمجان دون أى رسوم، علاوة على تيسير اجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتسليم عدد من الكراسى المتحركة للمستحقين.



وأشاد محافظ قنا بالدور الرائد الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لدعم جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم و رعاية الفئات المستحقة، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات.





