 بابا الفاتيكان: الحرب جريمة ضد الإنسانية - بوابة الشروق
الأحد 14 يناير 2024 7:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان: الحرب جريمة ضد الإنسانية

وكالات
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 6:38 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 6:38 م
قال بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إن "الحرب بحد ذاتها هي جريمة ضد الإنسانية".

جاء ذلك في كلمة عقب تلاوة صلاة اليوم، من شرفة مكتبه المطلة على ساحة القديس بطرس.

وأضاف: "دعونا لا ننسى أولئك الذين يعانون من قسوة الحرب في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل".

وتابع: "لقد شاركنا أمنياتنا بالسلام في ليلة رأس السنة، لكن الأسلحة استمرت في التدمير والقتل"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأردف: "نصلي من أجل أن يفكر أولئك الذين لديهم السلطة في أن الحرب تزرع بذور الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية".

وأكد أن العالم بحاجة ماسة للسلام، مضيفا: "يجب علينا أن نتعلم من أجل السلام. ونحن نرى أن البشرية جمعاء ليس لديها حتى الآن ما يكفي من التعليم لوقف الحروب".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك