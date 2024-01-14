بابا الفاتيكان: الحرب جريمة ضد الإنسانية

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إن "الحرب بحد ذاتها هي جريمة ضد الإنسانية".



جاء ذلك في كلمة عقب تلاوة صلاة اليوم، من شرفة مكتبه المطلة على ساحة القديس بطرس.



وأضاف: "دعونا لا ننسى أولئك الذين يعانون من قسوة الحرب في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل".



وتابع: "لقد شاركنا أمنياتنا بالسلام في ليلة رأس السنة، لكن الأسلحة استمرت في التدمير والقتل"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأردف: "نصلي من أجل أن يفكر أولئك الذين لديهم السلطة في أن الحرب تزرع بذور الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية".



وأكد أن العالم بحاجة ماسة للسلام، مضيفا: "يجب علينا أن نتعلم من أجل السلام. ونحن نرى أن البشرية جمعاء ليس لديها حتى الآن ما يكفي من التعليم لوقف الحروب".