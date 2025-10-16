 السفينة الـ17 من سفن الخير التركية تقترب من ميناء العريش لأجل غزة - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 12:19 م القاهرة
السفينة الـ17 من سفن الخير التركية تقترب من ميناء العريش لأجل غزة

أنقرة - (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 12:13 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 12:13 م

اقتربت السفينة الـ17 من "سفن الخير" التركية والمحملة بـ900 طن من المساعدات الغذائية لأجل الفلسطينيين بقطاع غزة، من ميناء العريش المصري.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، بأن السفينة انطلقت من ميناء مرسين، جنوبي تركيا، أمس الأول الثلاثاء، بعدما تم تجهيزها بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وبمساهمة 17 منظمة مجتمع مدني.

وشارك وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في مراسم توديع السفينة بالميناء.

ولدى وصول السفينة إلى ميناء العريش واستكمال الإجراءات، سيتم تفريغ حمولتها لتنقل برا إلى قطاع غزة.

