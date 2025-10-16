أمينة عاطف: نستعد بقوة لربع نهائي بطولة إفريقيا

أمينة عاطف لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي سيدات أكدت أن الفريق حقق الفوز على اتحاد النواصر المغربي، بفضل الإعداد الجيد للمباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مما ساعده على تقديم أداء مميز والفوز بفارق 30 هدف.

وتعليقًا على التأهل لربع النهائي قالت إن مباريات خروج المغلوب لها حسابات خاصة، إلا أن الفريق أغلق صفحة مرحلة المجموعات، ومستعد بشكل كبير لمواجهة ربع النهائي.

وأكدت أمينة أن الفريق يطمح للفوز بلقب البطولة الإفريقية، خاصة وأنه كان قريبًا منها أكثر من مرة، لولا عدم التوفيق، وتمنت أن تنجح مع زميلاتها في الفوز باللقب خلال هذه النسخة.

وأبدت اللاعبة سعادتها بفوز زميلتها نوال خليل بجائزة أفضل لاعبة في المباراة، وأكدت أن الفريق كله عائلة واحدة.