تقرير: أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، بأن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، مؤكدة أن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية وأن البلد بأكمله يعاني من صدمة.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن هناك خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب.

وكان آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس، في تل أبيب مطالبين بإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك عشية مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن كشفت عائلات المحتجزين عن تصميم لنموذج من الأنفاق في القطاع حيث يعتقد أن ذويهم محتجزون منذ 7 أكتوبر الماضي. وهتفوا بضرورة إطلاق سراح المحتجزين الآن، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي موقع التجمع الذي أعيدت تسميته رمزيا "ساحة الرهائن"، قال إيدان بيجيرانو (47 عاما) "سنستمر في المجيء إلى هنا كل أسبوع حتى إطلاق سراح الجميع".

وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة فيديو إلى المتظاهرين يدعو فيها إلى استئناف المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين. وقال إن "فرنسا لا تتخلى عن أبنائها" مشيرا إلى أسماء بعض الفرنسيين المزدوجي الجنسية المحتجزين.

ويقول مسئولون إسرائيليون إنه لا يزال هناك 132 محتجزا في غزة، ويعتقد أن 25 منهم لقوا حتفهم. كما لا يزال ثلاثة فرنسيين "مفقودين"، ويُحتمل أنهم محتجزون في القطاع.