الأمطار الغزيرة تضطر الطائرات لتعديل الهبوط في مطار نجورا راي في بالي

عدل مطار "آي جوستي نجورا راي" الدولي في بالي ترتيبات هبوط عدة طائرات بسبب الأمطار الغزيرة التي تواصلت منذ صباح اليوم السبت، وفقا لجيدي إيكا ساندي أسمادي، رئيس قسم الاتصالات والشؤون القانونية في المطار.

وقال في بيان اليوم: "هطلت الأمطار الغزيرة اليوم السبت باستمرار على المطار والمناطق المحيطة. وتم عمل تعديلات لهبوط الطائرات، لضمان سلامة الطائرات والركاب"، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأشار أسمادي، إلى أن ست رحلات على الأقل تم وضعها على نمط الانتظار أثناء انتظارها إذن الهبوط.

وأضاف: "قررت خمس شركات خطوط جوية أيضا تحويل رحلاتها إلى لومبوك (طائرتان) وسورابايا (ثلاث طائرات)".

وبناء على التنسيق مع المطارات القريبة، هبطت عدة طائرات من التي حولت مسارها بسلام.

وإجمالا، تتواصل عمليات الطيران وخدمات الركاب في المطار بصورة طبيعية وسلسة وتحت السيطرة.