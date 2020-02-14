المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوافق على مخطط حكومة جراد

صادق المجلس الشعبى الوطني الجزائريى مساء اليوم الخميس على مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد بعد ثلاثة أيام من المناقشة في انتظار عرضها على مجلس الأمة الأحد المقبل، في الوقت الذي تحفظ فيه البعض على مدة مناقشته لكونه "غير كاف تماما نظرا لحساسية الوضع الذي تمر به الجزائر."

وكان قد انعقد بمقر البرلمان الجزائري، أمس الخميس، لقاء جمع رئيس المجلس الشعبي سليمان شنين ورؤساء المجموعات البرلمانية مع الوزير الأول عبد العزيز جراد قبيل انعقاد الجلسة الموسعة للمجلس الشعبى الوطني.

وحرص الوزير الأول خلال لقائه مع رؤساء المجموعات البرلمانية على إعطاء تطمينات لأخذ ثقة النواب خلال التصويت، تفاديا لسيناريو إسقاط الحكومة من خلال رفض مخطط عملها.

وللإشارة، يفرض دستور البلاد ، بأن الوزير الأول يُقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والموافقة عليه.

كما تنص المواد" على أنه في حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يرشح رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها".