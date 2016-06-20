السفير الألماني في الأمم المتحدة: تغير المناخ سيصبح مشكلة للسلام

اعتبر السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، تغير المناخ تهديدا للأمن العالمي.

وقال هويسجن في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "تغير المناخ سيصبح مشكلة جديدة كبيرة للسلام. يتعين علينا الآن الاهتمام بهذا الأمر، لأنه قد يفوت أوان ذلك".

وذكر هويسجن أن بلاده ستركز هذا العام بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن على قضايا المناخ والأمن العالمي، وقال: "نريد أن نوضح مدى تأثير التغيرات المناخية على الأمن... عندما تهجر شعوب موطنها على سبيل المثال بسبب الجفاف وتسعى لاستيطان مناطق أخرى، تحدث في المعتاد نزاعات".

وأشار هويسجن إلى أن أكثر المناطق المتضررة من ذلك هي منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد، ودول مثل النيجر وفيتنام، والدول الجزرية.