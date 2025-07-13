جيش الاحتلال يقتحم مناطق جنوبي سوريا ويستولي على أطنان من الأسلحة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اقتحمت مؤخرا عدة منشآت عسكرية تابعة للنظام السوري السابق، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال جيش الاحتلال إن عناصر الاحتياط في اللواء الإقليمي الجبلي الـ 810 المتمركزين في قمة جبل الشيخ داهمت، خلال الأسبوع الماضي، عددا من "المقار الرئيسية" التابعة للقوات الخاصة في نظام بشار الأسد، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن القوات عثرت في تلك المواقع على أكثر من ثلاثة أطنان من الأسلحة، منها ألغام مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وصواريخ.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن عملياته في المنطقة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

ويتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 9 مواقع داخل جنوبي سوريا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، أغلبها داخل منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق تمتد لمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، تحت مزاعم مصادرة أسلحة تقول إسرائيل إنها قد تشكل تهديدا للبلاد إذا وقعت في أيدي "قوات معادية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن عملية ليل السادس من الشهر الجاري أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا.