تونس تتوصل إلى اتفاق بالتخلص من النفايات الإيطالية بعد أزمة استمرت لأشهر

أعلنت تونس اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيطالية لاسترجاع أكثر من 200 حاوية نفايات شكلت أزمة بين البلدين منذ نحو عامين.

وصدرت شركة إيطالية 282 حاوية نفايات عبر شركة تونسية منذ أيار/مايو 2020 وظلت معظمها قابعة لأشهر في ميناء سوسة.

وأفضت تحقيقات في الميناء إلى الكشف عن شحنات مخالفة للمعايير الدولية، ومن بينها اتفاقية باماكو التي تحظر استيراد مواد خطرة ومشعة.

وفتحت السلطات القضائية تحقيقا في شبهات فساد وراء عملية الاستيراد، وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن بحق مسؤولين في أجهزة الدولة، من بينهم وزير سابق للبيئة بينما لا يزال مالك الشركة المستوردة للنفايات في عداد الفارين.

وقالت وزارة البيئة اليوم الاثنين، إن الاتفاق مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى، ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية بعد الحريق الذي نشب بمستودع الموردين من ولاية سوسة.

كان الحريق اندلع في ديسمبر الماضي في مستودع بسوسة كان يضم شحنات من النفايات، وأدى إلى ضغوط من المجتمع المدني في تونس وإيطاليا تطالب بإعادة النفايات إلى ايطاليا.

وقالت الوزارة إنه سيجري إرجاع الدفعة الأولى من حاويات النفايات يوم 19 فبراير الجاري.

وقال النائب مجدي الكرباعي ، ممثل الجالية التونسية في إيطاليا في البرلمان المجمد بتونس، إن تحقيقات كشفت بأن تونس مصب للنفايات الإيطالية منذ 2013 ،وأنه تم توريد نفايات خطرة إلى البلاد منذ سنوات.