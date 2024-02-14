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استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:07 م

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد 9 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح، في قصف الاحتلال مدينة غزة، الذي يدخل يومه الحادي والثلاثين بعد المئة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، قولها إن 9 مواطنين بينهم أطفال ونساء، استشهدوا في غارتين من طائرات الاحتلال استهدفتا منازل في حيي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتل الهوا في الجنوب الغربي، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 مجزرة في القطاع؛ راح ضحيتها 103 شهداء، و145 مصابًا.

وأعلنت في بيان لها، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و576 شهيدًا، و68 ألفًا و291 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوهت أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».


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