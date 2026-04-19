كشف ملابسات تداول فيديوهات تتضمن تهجم شخص وأنجاله على مسكن آخر والتعدى عليه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ملابسات تداول فيديوهات تتضمن تهجم شخص وأنجاله على مسكن آخر والتعدى عليه بالدقهلية

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصد تداول منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تهجم شخص وأنجاله على مسكن آخر والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (القائم على النشر "مصاب بجرح بالرأس"، شقيقه "له معلومات جنائية"، نجله)، طرف ثان : (عم القائم على النشر "مصاب بجرح بالرأس"، 3 من أنجاله) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، وذلك لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام "عصى خشبية" وإحداث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وأضافوا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



