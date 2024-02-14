ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، إلى 7020 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 شخصا خلال اقتحامه عدة محافظات.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقال البيان إن "حصيلة الاعتقالات (الإسرائيلية) منذ 7 أكتوبر (الماضي) ارتفعت إلى نحو 7020، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم الأربعاء 18 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكر أن عمليات الاعتقال "تركزت في الخليل (جنوب)، وقلقيلية ونابلس (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)، وأريحا (شرق)".

وجاء في البيان أن الاعتقالات "رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة أموال".