مدير مشروع المعرفة العربي بالأمم المتحدة: متوسط نسبة البطالة العربي ضعف المتوسط العالمي

قال هاني تركي مدير مشروع المعرفة العربي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الإمارات العربية، إن متوسط نسبة البطالة العالمي يصل إلى 5.8% في مقابل 10.7 المتوسط العربي أي أن متوسط نسبة البطالة في العالم العربي ضعف المتوسط العالمي.

وأضاف تركي، في تصريحات صحفية خاصة، على هامش عقد منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن متوسط البطالة العالمي بين الشباب 14% في مقابل 26% متوسط نسبة البطالة العربي، ومعدل البطالة بين الإناث في المنطقة العربية تصل 20% في مقابل 5.8% متوسط عالمي، مشيرا إلى أن هناك مهن ستختفي مع التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الإصطناعي.

ونوه مدير مشروع المعرفة العربي، بأن الشركات تعاني من مشكلة تدريب قواها العمالية، موضحا أن 20% من الشركات تعاني من التدرب غير النظامي، ويوجد نحو 375 مليون عامل علي مستوى العالم يحتاج إلى تدريب للحفاظ علي وظائفهم.

وأوضح تركي، أن مشروع المعرفة العربي يهدف إلى تعليم الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل بالتوازي مع الأنظمة التعليمية الحالية.

وأشار الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة والأمومة، إلى عمل دراسة اجتماعية عربية تهدف إلى التعامل مع مقتضيات التطور التكنولوجي بشكل علمي ترد على دراسة إسرائيلية تشير إلى أن شبابهم هم الأفضل ومن ينافسهم فلسطيني الداخل.

وقال الدكتور جيفارا البحيري، إن من يقود ثورة الذكاء الاصطناعي هي شركات وليس حكومات، وهو ما قد يمثل خطرًا في المستقبل لتحقيق حالة من التوازن والعدل والحيادية ووضع قانون حاكم.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي منذ 3 شهور سجل في اختبار الذكاء 150 درجة، وهو ما يقارب عقل اينشتاين الذي يعد هو النموذج الذي يقاس عليه الذكاء البشري.