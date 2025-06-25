جروسي: إيران قادرة على إعادة بناء قدرتها النووية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، إن إيران لديها القدرة على إعادة بناء منشآتها النووية، وسط تقارير متضاربة حول الأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية الأمريكية الكبرى الأخيرة.

وتابع على هامش اجتماع أزمة مع الحكومة النمساوية في فيينا:"الخبرة الفنية موجودة والقدرة الصناعية موجودة ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".

وأضاف أن أجزاء من البنية التحتية النووية الإيرانية نجت من الهجمات.

ورفض التعليق على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على برنامج إيران النووي. وقال: "للعملية العسكرية منطقها الخاص، ولست هنا لتقييم ما إذا كانت جيدة أم سيئة. لدينا الوضع الذي نحن فيه".

وقد دعت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الهجمات.

وقال جروسي إن استئناف التفتيش النووي في إيران يمثل "الأولوية الأولى".

وأقر بأن أي تحقيق في المنشآت المتضررة من الهجمات سيكون صعبا.

وقد ظل بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران على الرغم من هجمات إسرائيل والولايات المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من زيارة المنشآت النووية. وقال: "هناك ركام، وقد تكون هناك ذخائر لم تنفجر بعد".

وأضاف أن هناك أيضا خطر إشعاعي منخفض.

وعلاوة على ذلك، قرر البرلمان في طهران في وقت سابق اليوم الأربعاء تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مؤقتا، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي الرسمي.

ولم يعلق جروسي صراحة على هذه الخطوة من قبل البرلمان.