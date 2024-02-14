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مصطفى فتحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة زد

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:50 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة زد في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: البدلاء كل من:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - دودو الجباس


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