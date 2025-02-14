مدير لجنة مصر للأفلام عن فيديو مستر بيست: صورنا 70 عملا أجنبيا خلال 4 سنوات

قال أحمد سامي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، إن اللجنة التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي جرى إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء لتسهيل استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بالتصوير الأجنبي داخل مصر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساءDMC » مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC»إلى تقدم اليوتيوبر الأمريكي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم «مستر بيست»، بطلب تصوير فيديو داخل أهرامات الجيزة في منتصف نوفمبر الماضي.

ولفت إلى تصوير العديد من الأعمال الأجنبية السينمائية وإقامة المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، موضحا أن مصر شهدت تصوير أكثر من 70 عملا أجنبيا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكد أن فيديو «مستر بيست» كان له تأثير إيجابي كبير على السياحة المصرية، لافتا أن الفيديو لاقى انتشارًا واسعًا بسبب قوة السوشيال ميديا، موضحا أن الأخير ثالث أكثر الشخصيات مشاهدة عبر منصة يوتيوب عالميًا بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأشار إلى أن مستر بيست استفاد من تصويره في أهم منطقة سياحية في العالم، في المقابل استفادت مصر من عدد المشاهدات التي تصب في صالح السياحة المصرية، مضيفا أن الفيديو جمع بين مناطق نادرًا ما يتم زيارتها، مثل الغرف الخمس داخل الهرم الكبير، والبئر والنفق تحت أبو الهول، ومقابر العمال.