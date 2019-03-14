فريق رواد فضاء من روسيا وأمريكا ينطلق الليلة إلى محطة الفضاء الدولية

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ينطلق فريق يضم ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، بعد نحو 6 أشهر من اضطرار اثنين منهم إلى إلغاء مهمتهما في منتصف الرحلة لدواعي تتعلق بالسلامة.

واستعد رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين، والأمريكيان نيك هيج وكريستينا كوتش للانطلاق الساعة 1914 بتوقيت جرينتش من ميناء بايكونور الفضائي الذي تديره روسيا في كازاخستان.

وينطلق الثلاثة على متن المركبة الفضائية "سويوز" في رحلة تستمر ست ساعات للوصول إلى المختبر المداري حيث من المتوقع أن يقوموا بمهمة تستمر نحو ستة أشهر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في بيان اليوم: "أنهى مركز قيادة المهم عمله التخطيطي للاستعداد لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة، سويوز إم إس-12، والتحامها في محطة الفضاء الدولية".

والمحطة مكلفة بتنفيذ أبحاث علمية مستحيلة على سطح الأرض.

يشار إلى أن الأعمال التي تقوم بها المحطة هي في الغالب تعاون بين الأطقم الأمريكية والروسية.

واضطر أوفشينين وهيج إلى إلغاء رحلتهما السابقة في أكتوبر بسبب عيب ألم بحساس في مركبة الإطلاق الروسية.

وأفادت الأنباء أنهما بحالة جيدة عندما هبطت كبسولتهما الفضائية في سهول كازاخستان.