المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على خادمة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بالتعدي على خادمة تعمل لديه بالسجن المشدد 10 سنوات.

والبداية تعود أحداثها القضية رقم 11889 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من أسماء ع م، ربة منزل تتهم فيه حمدي ص ع، 42 عاماً رجل أعمال، مقيم دائرة قسم أول العاشر من رمضان، بالتعدي عليها وملامسة مواطن عفتها حال كونها تعمل خادمة بالأجر لديه.

وجرى تحرير المحضر اللازم، توصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.