يفتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، غدًا الثلاثاء، معرض أهلًا رمضان 2022 والذي يستمر لمدة 30 يوما بمشاركة عشرات التجار بالمحافظة، بساحة مسجد أبو الحجاج خلف معبد الأقصر.

وأعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، وكبار التجار بالمحافظة، في تجهيز المعرض الرئيسي بمدينة الأقصر، لعرض وبيع السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%، فضلًا عن إقامة معارض وشوادر فرعية بالمراكز والمدن، بجانب مشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة بفروعها المنتشرة بالمحافظة، والبالغ عددها 10 أفرع، وعدد من محلات شادر الخضار بقرية الحبيل التابعة لمركز البياضية.

وأضاف صلاح، لـ"الشروق"، أنه تم تجهيز قوافل سيارات متنقلة تتراوح حمولتها من طن و1.5 طن و5 ‏أطنان تكون محملة بجميع السلع واللحوم والمجمدات التي ‏يحتاج إليها المواطنون ‏تجوب أرجاء المحافظة، وتستطيع الوصول إلى ‏النجوع والكفور والمناطق النائية عن المعارض الرئيسية، وذلك بجانب مشاركة مشروع عربيتي التابع للشركة المصرية.

وأشار إلى أنه ستوجد فروع لمعارض "أهلًا رمضان" بمناطق البياضية، وبالطود، والكيمان بإسنا، في إطار خطة الوزارة التي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال الشهر المعظم والذي يزيد فيه معدلات الاستهلاك للسلع الغذائية الأساسية، لافتًا إلى مراكز حياة كريمة (أرمنت وإسنا) سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض.

وأوضح أن مشاركة السلاسل التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول عبر تخصيص أجزاء بالهايبرات لعرض السلع بأسعار مخفضة، وسيعزز من ذلك مشاركة أكثر من 100 محل، وماركت في المبادرة بعد استلام المديرية لطلبات انضمامهم، ومن المتوقع زيادة هذا العدد خلال الأيام المقبلة قبيل افتتاح المعارض.

وأكد التشديد على اتباع كل الوسائل والإجراءات الاحترازية في أثناء عمل تلك المعارض، وتم عمل خطة لتطبيق بعد المسافات بين "الباكيات" والعارضين مع توفير المواد المطهرة، كم سيتم التنبيه على العارضين والمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية ووضع فرق لتنظيم عملية الدخول والخروج لمنع الازدحام.