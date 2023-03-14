مقاتلات ألمانية نفذت 27 طلعة فوق بحر البلطيق ردا على طلعات طائرات روسية

نفذت طائرات مقاتلة ألمانية متمركزة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 27 طلعة منذ أغسطس الماضي بعدما تلقت تنبيها بوجود طائرات مجهولة فوق منطقة البلطيق، وفقا لبيانات سلاح الجو الألماني.



وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين، إنه خلال عمليات الانتشار رصدت القوات الألمانية طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق.



ويتم تنبيه الطائرات التابعة لسلاح الجو الألماني طراز "يوروفايتر تايفون" عندما تقترب طائرات مجهولة من المجال الجوي لبحر البلطيق، دون إشارة مرسل أو اتصال لاسلكي.



ويتمركز أكثر من 150 جنديا ألمانيا في إستونيا منذ أغسطس من العام الماضي لحماية المجال الجوي في الجناح الشرقي للناتو، بعد تولي فرنسا مهمة الشرطة الجوية للحلف في سماء المنطقة.



ومن المقرر أن يزور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قاعدة أوماري الجوية في إستونيا غدا الأربعاء.



وتقوم قوات بريطانية وألمانية بطلعات جوية مشتركة للحماية المسلحة فوق دول البلطيق بالإضافة إلى المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق كجزء من مهمة الناتو التي يطلق عليها "تنبيه الرد السريع" منذ 6 مارس الماضي.



ولا تمتلك جمهوريات البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، وهي دول أعضاء في الناتو، قوات جوية خاصة بها. ويستخدم الحلف القواعد في أوماري بإستونيا وسيولياي في ليتوانيا لمراقبة المجال الجوي فوق منطقة البلطيق.



وينشر حلفاء الناتو الطائرات مع طاقم دعم في القواعد بالتناوب. وتشارك ألمانيا في المهمة منذ عام 2005.