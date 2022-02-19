تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة، أعقبها تساقط أمطار خفيفة، وغطت السحب سماء المدينة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات المدينة، والتأكيد على رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة الميدانية لرصد أي تجمعات مياه ناتجة عن تساقط الأمطار، والتأكد من تطهير مخرات السيول.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأمطار التي تعرضت لها المدينة خفيفة ومازالت مستمرة، ولكنها لم تؤثر على حركة المرور بالطرق الدولية الواقعة في نطاق المدينة، وجرى التنسيق مع شركة المياه للدفع بسيارات الكسح في الشوارع لرفع أي تركمات مياه قد تتركها الأمطار.

وأكد على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية ونشرها بالطرق والمناطق الحيوية بالمدينة للتعامل الفوري مع أي آثار تسببها سوء الأحوال الجوية.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة بجنوب سيناء، وذكرت الهيئة أنه من المتوقع وفقا لخرائط الطقس أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول على سيناء، وتشمل مناطق ومدن "طابا، ونويبع، وشرم الشيخ، ودهب، وسانت كاترين، والطور، ورأس سدر" بجنوب سيناء.