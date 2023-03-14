فون دير لاين: إصلاحات للحد من دور الغاز في أسعار الكهرباء

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين إن ثمة إصلاحا مقبلا للسوق يتمثل في الحد بشكل كبير من تأثير الغاز على أسعار الكهرباء.

ويهدف الإصلاح إلى ضمان تقريب فوائد الطاقة المتجددة من المستهلكين، وفقا لما صرحت به فون دير لاين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة نظمتها غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر).

وبعد أن قطعت روسيا الإمدادات عن التكتل، ارتفعت أسعار الجملة للغاز في الاتحاد الأوروبي، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وإطلاق دعوات لإصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين إن للتكتل سوقا فورية تعمل بشكل جيد لبيع