قالت الفنانة نجلاء بدر، إن أولويتها في الوسط الفني تكون للدور الذي تُقدمه وليس الأجر الذي تتقاضاه.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشتي «المحور» و«النهار»، أنها ترفض مشاهد العنف والبلطجة التي تُقدم في شهر رمضان، ودائمًا ما تتمنى أن تعود أجواء الشهر الكريم لما جرت عليه العادة في الماضي.

وضربت أمثلة على ذلك بمسلسلات مثل ليالي الحلمية ورأفت الهجان وأرابيسك وغيرها من مثل هذه الأعمال الدرامية، مشيرة إلى أنها لا تقصد توجيه الانتقاد إلى فنان بعينه ممن يقدمون «أعمال البلطجة»، لكنها تتحدث بسياق عام في الوسط الفني.

ولفتت نجلاء، إلى أنها لا تقصد الحديث تحديدًا عن المخرج محمد سامي، موضحة أن لديه عددًا من الأعمال التي لا تُصنَّف في هذا الإطار.

وتابعت: «من حقي كمشاهدة أني أتفرج على مسلسلات مفيهاش جريمة قتل ولا بلطجة ولا شتائم»، مؤكدة أنها لا يمكن أن تقبل أدوارًا في مثل هذه الأعمال الفنية.