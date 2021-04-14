وزيرة الدفاع الألمانية تتوقع انسحاب الناتو من أفغانستان في سبتمبر

تتوقع وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستقرر اليوم الأربعاء الانسحاب من أفغانستان في يوم 11 سبتمبر المقبل.

وقالت الوزيرة اليوم في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "قلنا دائما إننا ندخل معا، ونخرج معا، أنا أؤيد الانسحاب المنظم. ولذلك أفترض أن هذه هي الطريقة التي سنقررها اليوم".

وأُعلن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مزود للقوات، تريد سحب جنودها من أفغانستان بعد قضاء 20 عاما هناك في 11 سبتمبر المقبل، وهي الذكرى السنوية العشرين للهجمات الإرهابية في نيويورك وواشنطن. ويعتزم وزراء خارجية ودفاع دول الناتو مناقشة هذا الأمر اليوم.

وأوضحت كرامب-كارنباور أن انسحاب الجنود الأمريكيين سيعني أيضا انسحاب الجيش الألماني من أفغانستان، قائلة: "هذا يعني أننا نزامن أيضا خططنا في الناتو مع خطط الولايات المتحدة".

وتعتزم الولايات المتحدة بدء الانسحاب في الأول من مايو وإتمامه بحلول 11 سبتمبر.