ختام فعاليات دورة البراعم الرمضانية تحت شعار الرياضة حياة في الوادي الجديد

أكد بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تم ختام فعاليات الدورة الرمضانية التي أقيمت للبراعم تحت شعار "الرياضة حياة" والتي تم تنظيمها للمرحلة العمرية من 9 الى 15 سنة بالصالة المغطاة بالخارجة، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية في إطار الدورات الرمضانية والتي تحرص المديرية على تنظيمها خلال شهر رمضان.

وقال شوقي، إن المباراة النهائية اسفرت عن فوز فريق مركز شباب الخارجة 1 على فريق مركز شباب الخارجة 2 وحصول المركز على المركز الأول بالدورة، وتم تكريم الفريقين بجوائز قيمة وسيشارك الفريق الحاصل على المركز الاول باللقاء المجمع على مستوى الجمهورية بالمجمع التعليمى خلال الفترة من 22 حتى 25 إبريل الجاري.

وأضاف أن فريق مركز شباب قرية تنيدة بمركز بلاط استطاع تحقيق الفوز في دورة تنس الكاولة للفتيات تحت 18سنة والتي سيشارك منها عدد ٢ فتاة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى انطلاق الدورات الرمضانية والأنشطة الشبابية على مستوى مراكز شباب المدن والقرى، وينفذ نادي الداخلة الرياضي دورة رمضانية في كرة القدم.

بينما ينفذ نادي الوادي الجديد دورة رمضانية أخرى بمشاركة جميع اللاعبين القدامى وهواة ممارسة كرة القدم، وينفذ مركز شباب الداخلة دورة في تنس الطاولة بمشاركة 30 لاعبا.

وأشار شوقي، إلى أنه يتم الحرض على تنفيذ دورات ومشاركة الفتيات فتم إطلاق فعاليات دورة في الألعاب الرياضية للفتاة بمركز شباب الجهاد بالداخلة وذلك ضمن تكثيف الأنشطة الرياضية للفتاة بمراكزالشباب، بجانب تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمركز شباب قرية اسمنت بالداخلة، ومركز شباب القصر القبلي بمركز باريس، علاوة على تنظيم دورة تدريبية عن الأزمات والكوارث بمركز شباب الخارجة، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.