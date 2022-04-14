تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة في 2022

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أعلنت الحكومة التونسية عن زيادات جديدة في أسعار المحروقات للمرة الثالثة هذا العام.

وشملت الزيادات التي يبدأ سريانها اليوم الخميس، أسعار البنزين والغازوال (الديزل) بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إن الزيادات تأتي على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية متجاوزة عتبة 101 دولار في الربع الأول من هذا العام.

وأضافت أن زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (4ر46 مليون دولار أمريكي) في السنة.

واصطفت طوابير من السيارات أمام محطات البنزين الأربعاء مع إعلان أربع شركات لتوزيع المحروقات عن إضراب يومي 15 و16 من هذا الشهر.

وتواجه الحكومة ضغوطا لبدء إصلاحات تمهيدا لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تشمل أساسا مراجعة الدعم من بين إصلاحات أخرى لإنقاذ المالية العمومية.