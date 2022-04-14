محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاته الدورية؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز والوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.



وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتوفير الأراضي اللازمة لإستكمال انشاء المشروعات المدرجة في الخطة وذلك لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق المحرومة وخاصة القرى الأكثر احتياجاً وسرعة نهو الأعمال بها في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية.



وكان بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، وأحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس عادل عبداللطيف نائب جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة ومسئولي قطاع الكهرباء بالمحافظة، ورؤساء المراكز.



وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاعات (الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والمجمعات الزراعية والشباب والرياضة) والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



واستعرض مسئولي دار الهندسة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمراكز وقرى المحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه يتابع أولاً بأول أعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل للتأكد من كونها تتم طبقا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.



ووجه رؤساء المراكز ومسئولي كل قطاع بضرورة فحص المنشأة قبل استلامها والعمل على المتابعة الدورية والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030،وتنفيذا لخطط التنمية المستدامة.



وأشار إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى وهو ما يظهر جليا في إنشاء المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 265.5 مليون جنيه، والشباب والرياضة 85 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه، والإسعاف 32 وحدة إسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه، والصحة 109 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكباري والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 140 مشروعا بتكلفة 14 مليارا و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 88 مشروعا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و291 مليون جنيه والري 37 مشروعا بتكلفة مليار و134 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعي 33 مشروعا بتكلفة 570 مليون جنيه.



بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بـ17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارٍ العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجري العمل بها.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.