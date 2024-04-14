الرئيس الكولومبي يحذر من خطر يهدد معاشات التقاعد الخاصة إذا فشل مشروع الإصلاح

حذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من أن صناديق التقاعد الخاصة ستفلس إذا لم يقر الكونجرس الكولومبي مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد الحكومي.

وقال بيترو في منشور على تطبيق إكس إن الصناديق الخاصة يمكن أن تفلس "على المدى القصير" إذا لم تتم الموافقة على الإصلاح، حيث ستنتقل مئات الآلاف من حسابات العمال إلى نظام التقاعد الكولومبي العام ، وهو نظام ادخار معاشات التقاعد العام.

وذكر بيترو إن كولومبيا تمتلك "أحد أسوأ أنظمة التقاعد في العالم" ونظام الصناديق الخاصة الحالي "لا يوفر لغالبية المشتركين معاشا تقاعديا في المستقبل"، في حين أن نظام الصناديق الحكومي يوفر ذلك.

ويُذكر أنه في كولومبيا، يستطيع العمال حاليا الاختيار ما بين الاشتراك في معاش التقاعد لدى شركات خاصة أو لدى النظام العام، المعروف باسم نظام التقاعد الكولومبي العام، ويسعى اقتراح الحكومة إلى القضاء على المنافسة بين النظامين.