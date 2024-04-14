مازح الفنان كريم عبد العزيز جمهوره ردا على تأثره بشخصية «حسن الصباح» التي جسدها في مسلسل «الحشاشين» ‏بأنه أصبح يفكر برمي أي شخص يزعجه من فوق القلعة، قائلا: «البيت مولع عندي اللي بيضايقني برميه من فوق ‏القلعة»، في إشارة إلى قسوة شخصية الصباح المفرطة وطريقته الدموية في التعامل مع خصومه.‏

وخلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، ردت الإعلامية لميس الحديدي على ‏دعابته بسخرية، قائلة إن لديها 5 أشخاص ترغب برميهم من فوق القلعة؛ ليقترح «عبد العزيز» عليها إرسالهم إليه، ‏قائلا:«ابعتهمولي».‏

وكشف عن أنه لم يشاهد نفسه على شاشة المونيتور بعد التصوير نهائيًا، على عكس العادة المتبعة لدى الممثلين ‏لمراجعة أدائهم، مشيرا إلى تأثره برأي المخرج شريف عرفة بهذا الصدد، والذي نصحه بعدم مشاهدة نفسه على شاشة ‏المونيتير؛ وذلك خوفًا من تغيير أدائه الصحيح وتغييره دون داع.‏

ونوه أنه درس الإخراج وعمل كمساعد مخرج، مؤكدا أن هذه التجربة ساعدته كثيرًا كممثل حيث أصبح أكثر فهمًا للكاميرا ‏وزوايا العدسة أثناء التصوير، قائلا:«من نعم ربنا عليَ ككمثل أني درست إخراج، وده أكثر عنصر بكون أول واحد فاهمه ‏في اللوكيشن».‏