مازح الفنان كريم عبد العزيز جمهوره ردا على تأثره بشخصية «حسن الصباح» التي جسدها في مسلسل «الحشاشين» بأنه أصبح يفكر برمي أي شخص يزعجه من فوق القلعة، قائلا: «البيت مولع عندي اللي بيضايقني برميه من فوق القلعة»، في إشارة إلى قسوة شخصية الصباح المفرطة وطريقته الدموية في التعامل مع خصومه.
وخلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، ردت الإعلامية لميس الحديدي على دعابته بسخرية، قائلة إن لديها 5 أشخاص ترغب برميهم من فوق القلعة؛ ليقترح «عبد العزيز» عليها إرسالهم إليه، قائلا:«ابعتهمولي».
وكشف عن أنه لم يشاهد نفسه على شاشة المونيتور بعد التصوير نهائيًا، على عكس العادة المتبعة لدى الممثلين لمراجعة أدائهم، مشيرا إلى تأثره برأي المخرج شريف عرفة بهذا الصدد، والذي نصحه بعدم مشاهدة نفسه على شاشة المونيتير؛ وذلك خوفًا من تغيير أدائه الصحيح وتغييره دون داع.
ونوه أنه درس الإخراج وعمل كمساعد مخرج، مؤكدا أن هذه التجربة ساعدته كثيرًا كممثل حيث أصبح أكثر فهمًا للكاميرا وزوايا العدسة أثناء التصوير، قائلا:«من نعم ربنا عليَ ككمثل أني درست إخراج، وده أكثر عنصر بكون أول واحد فاهمه في اللوكيشن».